|
TwojePC.pl © 2001 - 2025
|
|
|
|Środa 19 listopada 2025
|
|
|
|
|
AMD, Cisco i Humain założyły spółkę joint venture związaną z AI
Autor: Wedelek | 06:27
|
|AMD, Cisco i saudyjski HUMAIN nawiązały strategiczne partnerstwo i utworzyły spółkę joint venture, której zadaniem będzie budowa spójnej infrastruktury pod AI. Ich plan zakłada, że do końca 2030 roku powstanie centrum obliczeniowe konsumujące około 1 gigawata (GW) energii. Trochę wcześniej zostanie też wybudowane mniejsza placówka zlokalizowana w Arabii Saudyjskiej, która ma mieć sprzęt o poborze energii na poziomie 100 megawatów (MW). Do jej budowy zostaną użyte nowe EPYCi i karty AMD Instinct MI450 oraz rozwiązania Cisco.
Projekt ma rozpocząć działalność w 2026 roku i wspierać rozwój lokalnego ekosystemu AI, zapewniając odpowiednią moc obliczeniową na potrzeby dużych zastosowań w chmurze i zaawansowanych modeli generatywnych.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|D O D A J K O M E N T A R Z
|
|
|
|
Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.
|
|
|
|
|