Środa 19 listopada 2025 AMD, Cisco i Humain założyły spółkę joint venture związaną z AI

Autor: Wedelek | 06:27 AMD, Cisco i saudyjski HUMAIN nawiązały strategiczne partnerstwo i utworzyły spółkę joint venture, której zadaniem będzie budowa spójnej infrastruktury pod AI. Ich plan zakłada, że do końca 2030 roku powstanie centrum obliczeniowe konsumujące około 1 gigawata (GW) energii. Trochę wcześniej zostanie też wybudowane mniejsza placówka zlokalizowana w Arabii Saudyjskiej, która ma mieć sprzęt o poborze energii na poziomie 100 megawatów (MW). Do jej budowy zostaną użyte nowe EPYCi i karty AMD Instinct MI450 oraz rozwiązania Cisco.



Projekt ma rozpocząć działalność w 2026 roku i wspierać rozwój lokalnego ekosystemu AI, zapewniając odpowiednią moc obliczeniową na potrzeby dużych zastosowań w chmurze i zaawansowanych modeli generatywnych.

