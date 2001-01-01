Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
M E N U
  0
 » Nowości
0
 » Archiwum
0
 » Recenzje / Testy
0
 » Board
0
 » Rejestracja
0
0
  
Szukaj @ TwojePC
 

w Newsach i na Boardzie
 
TwojePC.pl © 2001 - 2025
Środa 19 listopada 2025 
    

AMD, Cisco i Humain założyły spółkę joint venture związaną z AI


Autor: Wedelek | 06:27
AMD, Cisco i saudyjski HUMAIN nawiązały strategiczne partnerstwo i utworzyły spółkę joint venture, której zadaniem będzie budowa spójnej infrastruktury pod AI. Ich plan zakłada, że do końca 2030 roku powstanie centrum obliczeniowe konsumujące około 1 gigawata (GW) energii. Trochę wcześniej zostanie też wybudowane mniejsza placówka zlokalizowana w Arabii Saudyjskiej, która ma mieć sprzęt o poborze energii na poziomie 100 megawatów (MW). Do jej budowy zostaną użyte nowe EPYCi i karty AMD Instinct MI450 oraz rozwiązania Cisco.

Projekt ma rozpocząć działalność w 2026 roku i wspierać rozwój lokalnego ekosystemu AI, zapewniając odpowiednią moc obliczeniową na potrzeby dużych zastosowań w chmurze i zaawansowanych modeli generatywnych.

 
    
K O M E N T A R Z E
    

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

     
D O D A J   K O M E N T A R Z
    

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.

    