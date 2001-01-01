Środa 19 listopada 2025 Qualcomm szykuje się na szturm na rynek komputerów PC z nowym Snapdragonem Elite X2

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:40 Qualcomm zaprezentował kolejną generację procesorów dla laptopów o nazwie Snapdragon X2 Elite z nową kartą graficzną Adreno X2, która według producenta zapewnia aż 90% kompatybilności z najpopularniejszymi grami na PC. Nowy układ graficzny wspiera natywnie DirectX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4, OpenCL 3.0 oraz SYCL, co pozwala na płynne działanie tytułów bez konieczności ich emulacji. Qualcomm twierdzi też, że SoC z ich nowym GPU oferuje nawet o 50% wyższą wydajność w grach niż Intel Core Ultra 2 z grafiką Intel Arc 140V i o 29% w zestawieniu z AMD Ryzen 9 HX 370.



Tak przynajmniej ma wynikać z benchmarków obejmujących ponad 25 tytułów, takich jak Cyberpunk 2077 czy Fortnite, które zostały przetestowane w rozdzielczości 1080p. Dodatkowym plusem jest wsparcie na poziomie jądra systemu dla popularnych rozwiązań antycheatowych, takich jak Easy Anti-Cheat od Epic Games czy BattleEye. Qualcomm rozwija także panel sterowania GPU, który będzie automatycznie optymalizował ustawienia i dostarczał regularne aktualizacje dla kompatybilnych gier.



Od strony technicznej Adreno X2 składa się z 4 modułów z ośmioma jednostkami shaderów, 2048 jednostkami ALU FP32, 21MB pamięci podręcznej, w tym 2MB pamięci współdzielonej L2. Jeśli chodzi o przepustowość, to mamy do czynienia z maksymalnie 228GB/s. Wszystkie te modyfikacje sprawiają, że w 3DMarku Time Spy Adreno X2 jest o 70% wydajniejsze od wersji X1, oferując jednocześnie 125% wyższą wydajność na wat.



Cóż, zapowiada się ciekawy 2026 rok dla laptopów.





