Środa 19 listopada 2025 
    

AMD odgrzewa swoje APU z serii Ryzen AI pod nową nazwą


Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:53
Według najnowszych przecieków procesory AMD Ryzen AI 7 450 oraz Ryzen AI 9 465 zostały powiązane z projektem „Gorgon Point”, który okazuje się być odświeżeniem serii Strix/Krackan. Mają być one ulepszoną wersją dotychczasowych jednostek opartych na architekturze Strix Point i oferują lepsze wsparcie dla funkcji sztucznej inteligencji. Nowe chipy wykorzystują rdzenie Zen 5 i Zen 5c oraz IGP na bazie układu RDNA 3.5/XDNA2. Ich specyfikację znajdziecie w załączonej poniżej tabelce.

Pierwsze laptopy wyposażone w te chipy pojawią się w pierwszym kwartale 2026 roku, a ich prezentacja powinna mieć miejsce podczas targów CES.


 
    
