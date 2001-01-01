|
TwojePC.pl © 2001 - 2025
|
|
|
|Środa 19 listopada 2025
|
|
|
|
|
Samsung zwiększa produkcję pamięci DRAM
Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 06:57
|
|W odpowiedzi na gwałtowny wzrost zapotrzebowani na pamięci DRAM wywołany rozwojem infrastruktury AI Samsung zdecydował się na reorganizację pracy w kilku swoich farbkach. Jak donosi SE Daily, południowokoreańska firma planuje przekształcić część swoich linii NAND w fabrykach Pyeongtaek i Hwaseong w linie produkcyjne dla modułów DRAM. Dodatkowo, nowa fabryka Pyeongtaek Fab 4 (P4), która ma zostać uruchomiona w przyszłym roku, ma skupić się wyłącznie na pamięciach DRAM, wykorzystując do ich produkcji najnowszy proces technologiczny 1c.
Fab 4 ma znacząco zwiększyć moce wytwórcze w pierwszej połowie przyszłego roku, a firma rozważa też dostosowanie drugiej strefy P4 do produkcji DRAM. Obecnie Samsung produkuje pamięci DRAM i NAND w zakładach Pyeongtaek Fab 1, Fab 3 oraz w Hwaseong. Zmniejszenie produkcji pamięci NAND w Korei ma zostać skompensowane przez zwiększenie wytwarzania w chińskim zakładzie Samsunga w Xi’an.
W tle mamy 70% wzrost kości pamięci DDR5 o dużej pojemności, z którym mierzymy się od kilku miesięcy. Aktualnie popyt przewyższa podaż, zapasy magazynowe topnieją w zastraszającym tempie a największe firmy technologiczne podpisują umowy na rezerwację mocy produkcyjnych do 2027 roku.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|D O D A J K O M E N T A R Z
|
|
|
|
Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.
|
|
|
|
|