Nie przegap - arkusze gratis przy zakupie drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego Canon

Autor: Adam | 13:12 Warto zwrócić uwagę na aktualną ofertę, w której przy zakupie wybranych modeli drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych CANON można otrzymać gratis arkusze o różnych wykończeniach i formatach, oferowane są dwa rodzaje arkuszy zestaw 1 oraz zestaw 2. Promocja dostępna jest do 30.11.2025 r. i obejmuje urządzenia z tej oraz tej listy, w tym omawiany dziś model Canon PIXMA TS7750i. To okazja, by przy standardowym zakupie otrzymać dodatkowy zestaw materiałów do tworzenia wydruków. Zasady akcji są proste i łatwe do sprawdzenia na stronie promocji. Produkty biorące udział obejmują różne segmenty użytkowników, dlatego można dopasować je do swoich potrzeb. Warto zapoznać się z warunkami, aby skorzystać z oferty jeszcze przed zakończeniem terminu.



Canon PIXMA TS7750i to urządzenie wielofunkcyjne łączące funkcje drukarki, skanera i kopiarki, zaprojektowane z myślą o użytkownikach domowych i małych biurach. W Media Expert model ten oferowany jest w przystępnej cenie, a jego parametry sprawiają, że świetnie sprawdza się zarówno przy dokumentach, jak i projektach kreatywnych. Drukarka drukuje z prędkością do 15 stron na minutę w czerni oraz 10 w kolorze. Dzięki technologii FINE oraz rozdzielczości 1200 × 1200 dpi oferuje ostre teksty i wyraźne kolory, co przekłada się na wysoką jakość zarówno dokumentów, jak i zdjęć. Co więcej, obsługuje druk dwustronny (dupleks), co pomaga oszczędzać papier.







Skaner CIS umożliwia działanie z rozdzielczością optyczną 1200 × 2400 dpi, co pozwala na precyzyjne odwzorowanie dokumentów i zdjęć. Model TS7750i jest wyposażony w Wi-Fi, co umożliwia bezprzewodowe drukowanie z urządzeń mobilnych i z chmury. Obsługuje aplikacje takie jak Canon PRINT, a także usługi Apple AirPrint i Mopria, co ułatwia zdalną obsługę z smartfonów i tabletów. Na przednim panelu drukarki znajduje się kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD (4,3 cala), który ułatwia nawigację po menu i zarządzanie zadaniami druku, skanowania czy kopiowania.



PIXMA TS7750i korzysta z oddzielnych kaset: PG-585 dla tuszu czarnego oraz CL-586 dla kolorowego. Dostępne są również wersje XL, co pozwala na zwiększenie wydajności i obniżenie kosztu druku. Urządzenie wspiera druk bez marginesów oraz automatyczny dupleks, co czyni je odpowiednim do tworzenia albumów fotograficznych, kartek okolicznościowych czy innych projektów graficznych.



Mimo rozbudowanych funkcji TS7750i charakteryzuje się stosunkowo niewielkimi wymiarami i estetycznym, białym wyglądem — łatwo zmieści się w domowym biurze lub pokoju. Dzięki funkcji automatycznego druku dwustronnego oraz opcji wykorzystania tuszy XL urządzenie może być bardziej przyjazne środowisku i ekonomiczne w dłuższej perspektywie.



Canon PIXMA TS7750i to dobrze zbalansowane urządzenie 3w1 dla osób, które potrzebują solidnej drukarki do codziennych zadań oraz okazjonalnych projektów fotograficznych. Łączy dobrą jakość wydruku i wygodę mobilnego korzystania z drukarki, przy jednoczesnym zachowaniu kompaktowych rozmiarów i opłacalnej eksploatacji.



Istotną częścią oferty Media Expert jest promocja trwająca do 30.11.2025 r., w której przy zakupie drukarki CANON biorącej udział w akcji można otrzymać gratis zestaw arkuszy o różnych wykończeniach i formatach, oferowane są dwa rodzaje arkuszy zestaw 1 oraz zestaw 2. Zasady promocji zostały opisane szczegółowo na stronie programu i są oparte na prostym schemacie. Wystarczy kupić drukarkę z jednej z dedykowanych list dostępnych tutaj lub tutaj i zachować dowód zakupu. Promocyjny produkt dodawany jest automatycznie do zamówienia, dlatego klient nie musi wykonywać dodatkowych zgłoszeń ani rejestracji. W skład gratisowego zestawu wchodzi 20 arkuszy papieru Canon VP-101, przeznaczonego do tworzenia dekoracji, projektów kreatywnych lub prostych materiałów szkolnych.



Z promocji mogą skorzystać zarówno osoby wybierające urządzenie wielofunkcyjne Canon PIXMA TS7750i, jak i inne modele objęte akcją, dlatego oferta pozostawia pewną dowolność przy wyborze sprzętu. Zakres urządzeń jest zróżnicowany i pozwala dopasować drukarkę do własnych zastosowań – domowych, szkolnych lub niewielkich biurowych. Ponieważ czas trwania promocji jest ograniczony, osoby planujące zakup mogą rozważyć podjęcie decyzji wcześniej, zwłaszcza jeśli zależy im na dodatkowych materiałach do drukowania.











