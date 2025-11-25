Wtorek 25 listopada 2025 NPU w Nova Lake będzie mieć wydajność 70TOPS

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 06:01 (1) Od jakiegoś czasu wiemy, że desktopowe procesory Intel „Nova Lake” otrzymają nową jednostkę przetwarzania neuronowego (NPU) szóstej generacji, ale aż do tej chwili nie znaliśmy jej wydajności. No ale od czego są tzw. leakerzy. Dzięki informacjom od jednego z nich wiemy już, że NPU zapewni wydajność w przetwarzaniu 8-bitowych liczb całkowitych (INT8) na poziomie 74 TOPS. Dla porównania NPU 3 w procesorach „Arrow Lake-S”, oferują 11,5 TOPS wydajności INT8, a NPU 5 w mobilnych procesorach „Panther Lake” będzie oferować maksymalnie 50 TOPS wydajności.



Mamy zatem do czynienia z dużym przeskokiem. Osoby korzystające z narzędzi korzystających z AI będą zatem zadowolone. O ile rzecz jasna nie korzystają do akceleracji ze znacznie mocniejszych jednostek GPU.





K O M E N T A R Z E

ładny skok wydajności (autor: Qjanusz | data: 25/11/25 | godz.: 12:40 )

przyrównując do AMD, to w mobilnych strix point mamy wydajność ok 50 TOPS. Strix halo zdaje się jeszcze więcej



