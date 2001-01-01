Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
M E N U
  0
 » Nowości
0
 » Archiwum
0
 » Recenzje / Testy
0
 » Board
0
 » Rejestracja
0
0
  
Szukaj @ TwojePC
 

w Newsach i na Boardzie
 
TwojePC.pl © 2001 - 2025
Wtorek 25 listopada 2025 
    

Notatnik doczekał się obsługi tabel i lepszego wsparcia dla AI


Autor: Wedelek | źródło: Windows Blog | 06:17
W aktualizacji wprowadzonej do Windowsa w ramach programu Insider i kanałów Canary i Dev Microsoft wprowadził do Notatnika w wersji 11.2510.6.0 natywne wsparcie dla. Użytkownicy mogą teraz wstawiać siatki tabel bezpośrednio z paska formatowania lub wpisując je w stylu Markdown, a następnie łatwo edytować za pomocą menu kontekstowego. Ale na tym nie koniec zmian. Pojawił się też ulepszony tryb strumieniowania dla funkcji Write, Rewrite i Summarize, zaimplementowanych w aplikacji, dzięki któremu odpowiedzi generowane przez sztuczną inteligencję pojawiają się na ekranie w czasie rzeczywistym.

Nowe możliwości Notatnika wpisują się w szerszą strategię Microsoftu, który niedawno usunął z systemu Windows wysłużony edytor WordPad. W efekcie Notatnik staje się nie tylko prostym narzędziem do szybkich notatek, ale powoli przejmuje część funkcji, jakie dawniej oferował WordPad, tylko że dopakowanych przez elementy związane z AI.


 
    
K O M E N T A R Z E
    

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

     
D O D A J   K O M E N T A R Z
    

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.

    