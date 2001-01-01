Wtorek 25 listopada 2025 Notatnik doczekał się obsługi tabel i lepszego wsparcia dla AI

Autor: Wedelek | źródło: Windows Blog | 06:17 W aktualizacji wprowadzonej do Windowsa w ramach programu Insider i kanałów Canary i Dev Microsoft wprowadził do Notatnika w wersji 11.2510.6.0 natywne wsparcie dla. Użytkownicy mogą teraz wstawiać siatki tabel bezpośrednio z paska formatowania lub wpisując je w stylu Markdown, a następnie łatwo edytować za pomocą menu kontekstowego. Ale na tym nie koniec zmian. Pojawił się też ulepszony tryb strumieniowania dla funkcji Write, Rewrite i Summarize, zaimplementowanych w aplikacji, dzięki któremu odpowiedzi generowane przez sztuczną inteligencję pojawiają się na ekranie w czasie rzeczywistym.



Nowe możliwości Notatnika wpisują się w szerszą strategię Microsoftu, który niedawno usunął z systemu Windows wysłużony edytor WordPad. W efekcie Notatnik staje się nie tylko prostym narzędziem do szybkich notatek, ale powoli przejmuje część funkcji, jakie dawniej oferował WordPad, tylko że dopakowanych przez elementy związane z AI.





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



