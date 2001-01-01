Wtorek 25 listopada 2025 Kirin 9030 rozczarowuje wydajnością

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:29 Najnowszy procesor Huawei o nazwie Kirin 9030 pojawił się w bazie danych popularnego benchmarku Geekbench 6. Model ten trafi między innymi do smartfonów z serii Mate 80 i jest pierwszym procesorem tej firmy z 9 rdzeniami w układzie 1+4+4. Poszczególne elementy tego zestawu pracują z zegarem odpowiednio 2,75GHz, 2,27GHz i 1,72GHz, a sam układ jest wytwarzany w litografii N+3 od chińskiego SMIC. Proces ten nie dorównuje możliwościom TSMC, przez co sam procesor wyraźnie odstaje od największych rywali.



Układ zamontowany na pokładzie urządzenia HUAWEI SGT-AL10 z 15,26GB RAMu osiągnął w teście jednowątkowym raptem 1131pkt, a w wielowątkowym 4277pkt. I choć nie pracował z maksymalną wydajnością, to wciąż jest to wynik raczej rozczarowujący.



Dla porównania Snapdragon 8 Elite Gen 5 wyciąga w tym teście 3629/10488 punktów, Dimensity 9500 uzyskuje 3394/9974 punktów, a A19 Pro 3920/10011 punktów. Jak by więc nie patrzeć nie wygląda to dobrze.





