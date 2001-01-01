Twoje PC  
Nova Lake dostanie pamięć podręczną na wzór V-cache od AMD


Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:54
Przecieki sugerują, że desktopowe procesory Intel „Nova Lake” wprowadzą nie tylko więcej rdzeni i nową jednostkę NPU, ale też więcej pamięci podręcznej. Mówi się, że niebiescy wprowadzą pamięć podręczną typu bLLC o pojemności do 144MB, która ma być odpowiedzią na technologię 3D V-cache od AMD. Brzmi ciekawie, a trzeba pamiętać, że Intel ma już doświadczenie z implementacją bLLC i używa tej technologii w swoich procesorach serwerowych „Clearwater Forest” jako pasywny interposer, gdzie lokalna pamięć podręczna jest umieszczana na osobnej warstwie analogicznie jak w rozwiązaniu AMD.

Jeśli przecieki się sprawdzą, to nowy typ pamięci podręcznej trafi do TOPowego modelu z 52 rdzeniami, z których 8 to rdzenie P oparte na architekturze „Coyote Cove” i 16 to rdzeni E oparte na „Arctic Wolf”, a 4 pozostałe to rdzenie LPE Arctic Wolf. Rdzenie P i E zostaną podzielone na dwa moduły obliczeniowe, a LPE wylądują w trzecim, osobnym module SoC. Z przecieków wynika, że dodatkowy cache bLLC zostanie umieszczony właśnie nad blokami obliczeniowymi.


 
    
