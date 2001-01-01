Czwartek 27 listopada 2025 Nawet 3500 zł cashbacku na telewizory Samsung! Nie przegap okazji

Autor: Adam | 05:54 Jeśli planujesz zakup telewizora OLED, warto rozważyć udział w akcji, w której po zakupie wybranego modelu można otrzymać zwrot części wydatków – szczegóły opisuje promocja Samsung Cashback. Jednym z telewizorów objętych tą ofertą jest model Samsung QE55S90F 55" OLED 4K. Zachęta do udziału w promocji wynika z możliwości uzyskania zwrotu nawet do 3500 zł, co może obniżyć koszt zakupu. Oferta trwa do 15 grudnia 2025 roku, a zasady udziału są opisane na stronie akcji. Sam telewizor należy do kategorii OLED i kierowany jest do użytkowników poszukujących urządzenia o dobrej jakości obrazu oraz zróżnicowanych funkcjach. W poniższym artykule opisano zarówno model, jak i warunki promocji.



Telewizor Samsung QE55S90F to urządzenie adresowane do odbiorców, którzy chcą korzystać z technologii OLED połączonej z rozwiązaniami Smart TV. Ekran o przekątnej 55 cali i rozdzielczości 4K UHD wspierany jest częstotliwością odświeżania do 144 Hz, co może być istotne podczas oglądania dynamicznych scen. Konstrukcja telewizora została oparta na technologii panelu OLED, która wykorzystuje samoświecące piksele, dzięki czemu obraz nie wymaga dodatkowego podświetlenia. Istotnym elementem jest także wsparcie dla różnych trybów obrazu, w tym opcji poprawy ruchu, regulacji kontrastu czy trybów filmowych. Urządzenie posiada smukłą obudowę oraz podstawę, która umożliwia ustawienie go zarówno na meblu, jak i montaż na ścianie.









Funkcje Smart TV oparte są na systemie Tizen, który pozwala korzystać z serwisów streamingowych, aplikacji oraz ustawień personalizacji treści. Interfejs został zaprojektowany w sposób czytelny, umożliwiając szybkie przełączanie się między aplikacjami. Telewizor jest wyposażony w moduł Wi-Fi, obsługę Bluetooth oraz technologie ułatwiające współpracę ze smartfonami, takie jak udostępnianie ekranu czy sterowanie głosowe. Użytkownik może również korzystać z trybów oszczędzania energii, dostosowania jasności do warunków otoczenia oraz ustawień dźwięku opartych na różnych scenariuszach. Dzięki temu urządzenie oferuje zestaw możliwości odpowiedni do codziennego oglądania filmów, transmisji sportowych, programów informacyjnych i treści internetowych.



Model Samsung QE55S90F obsługuje także funkcje skierowane do graczy. Wysoka częstotliwość odświeżania i niski input lag mogą korzystnie wpływać na płynność rozgrywki. Dostępny jest także tryb dedykowany grom, pozwalający na szybkie dopasowanie parametrów obrazu. Telewizor oferuje możliwość automatycznego rozpoznawania podłączonych urządzeń, co skraca czas konfiguracji połączeń. W kontekście odsłuchu użytkownik może skorzystać z wielu ustawień dźwięku, a także z funkcji synchronizacji z kompatybilnymi soundbarami Samsung, dzięki czemu system audio można rozbudować w przyszłości.



Promocja Samsung OLED Cashback, umożliwia uzyskanie zwrotu części kosztów zakupu telewizora objętego akcją. Aby skorzystać z oferty, należy zakupić jeden z modeli OLED biorących udział w promocji w terminie do 15 grudnia 2025 roku, napisać opinię na stronie Samsung.pl, sprzedawcy bądź porównywarce cenowej, a następnie zarejestrować zakup na stronie wskazanej w regulaminie. W formularzu rejestracyjnym należy podać m.in. dane osobowe, numer dowodu zakupu oraz numer seryjny urządzenia. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Samsung dokonuje przelewu zwrotu w wysokości zależnej od konkretnego modelu – wartości te są określone na stronie promocji. Zwrot może wynieść maksymalnie 3500 zł, co zależy od modelu telewizora wybranego przez użytkownika. Oferta obowiązuje jedynie przy nowych produktach zakupionych w sklepach partnerskich, w tym w Media Expert.



Promocja przewiduje również określone zasady dotyczące liczby zgłoszeń – jeden uczestnik może zarejestrować się tylko raz - bez względu na ilość zakupionych telewizorów Samsung objętych promocją. Po dokonaniu zgłoszenia warto zachować dokument sprzedaży oraz ewentualne potwierdzenia związane z procesem rejestracji. Czas wypłaty środków jest określony w regulaminie i obejmuje 21 dni roboczych od momentu akceptacji zgłoszenia. Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających numer konta bankowego niezbędny do otrzymania zwrotu. Szczegóły akcji są dostępne w opisie regulaminu na stronie Media Expert.



Z punktu widzenia nabywcy telewizora OLED możliwość uzyskania zwrotu może stanowić dodatkowy argument w podjęciu decyzji zakupowej. Pozwala ona realnie obniżyć cenę końcową urządzenia przy zachowaniu pełnej funkcjonalności i gwarancji producenta. W przypadku modelu Samsung QE55S90F promocja daje możliwość połączenia zakupu telewizora z uzyskaniem częściowego zwrotu środków, co może być istotne dla osób planujących zakup w najbliższych miesiącach. O możliwości otrzymania zwrotu decyduje kolejność zgłoszeń - szybkie zarejestrowanie produktu po zakupie zwiększa szansę otrzymania zwrotu. Pamiętaj, że pula jest ograniczona.











