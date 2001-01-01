Czwartek 27 listopada 2025 Spore straty w zakładzie TSMC w Arizonie w wyniku braku prądu

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:47 Znany z publikacji biuletynu Culpium Tim Culpan jako pierwszy poinformował opinię publiczną, że w połowie września w głównym zakładzie produkcyjnym TSMC w Arizonie, czyli w Fab 21, doszło do poważnej przerwy w dostawie prądu. Doniesienia te zostały już potwierdzone przez producenta, ale na tym dziennikarz z Tajpej nie poprzestał. Zebrał on od anonimowych przedstawicieli branży półprzewodników informacje o tym niefortunnym zdarzeniu potwierdzając, że miało ono negatywny wpływ na cały proces produkcji. Ponoć winowajcą był jeden z dostawców gazu, który z nieustalonych (z naszej perspektywy) przyczyn nie wywiązał się z umowy na dostawę wstrzymując pracę zakładu na kilka godzin.



W rezultacie doszło do trwałego uszkodzenia kilku tysięcy układów znajdujących się na waflach krzemowych będących na różnych etapach produkcji. Brzmi poważnie, ale wpływ całego tego zdarzenia na ciągłość dostaw będzie raczej niewielki, a strata zostanie najprawdopodobniej pokryta przez ubezpieczyciela.



Dla kontekstu, gdy w wyniku trzęsienia ziemi na Tajwanie do kosza trafiło ponad 20 tysięcy układów scalonych to TSMC uznało to za „niewielki problem”, a same fabryki szybko wróciły do pełnej sprawności.





