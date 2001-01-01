Czwartek 27 listopada 2025 Microsoft chwali się dużym wzrostem usługi Xbox Cloud

Autor: Wedelek | źródło: Microsoft Xbox | 05:53 Microsoft chwali się, że jego usługa chmurowego grania, czyli Xbox Cloud Gaming, notuje w ostatnich miesiącach dynamiczny wzrost. Liczba godzin streamingu wśród subskrybentów Game Pass wzrosła o 45% rok do roku, a gracze na konsolach spędzają o 45% więcej czasu na granie w chmurze i o 24% więcej na innych urządzeniach. Na tak dobre wyniki pewien wpływ mogła mieć niedawna ekspansja usługi na Indie, zwłaszcza, że to najszybciej rosnący rynek gier na świecie z ponad 500 mln graczy. Aktualnie Xbox Cloud Gaming jest już dostępny w 29 krajach, a jednym z najbardziej rosnących rynków są kraje Ameryki Łacińskiej.



W przeciągu roku w Argentynie i Brazylii odnotowano dwucyfrowe wzrosty czasu gry i liczby aktywnych użytkowników. Na pewno pomogło to, że lokalni gracze mogą teraz streamować rozgrywkę przez aplikację Xbox na telewizorach LG oraz Amazon Fire TV.



Aby nadążyć za rosnącym zainteresowaniem, Microsoft zwiększył nawet moc serwerów w regionach, co ma przełożyć się na krótsze kolejki i szybsze uruchamianie rozgrywki. No i niby fajnie, ale pozostaje pytanie czy za jakiś czas granie w chmurze nie przegra bitwy o serwery z AI. Azure przynosi dla Microsoftu ogromne przychody, a nie jest tajemnicą, że na AI marża jest większa.

