Czwartek 27 listopada 2025 Nieoficjalna specyfikacja techniczna Xeona 696X - Intel przypuszcza szturm na sektor HEDT

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:04 Po fali pierwszych przecieków dotyczących specyfikacji niewydanych jeszcze procesorów Intel Xeon „Granite Rapids-WS” znany w branży użytkownik momomo_us dokopał się do kolejnych szczegółów technicznych dotyczących jednego z planowanych układów. Dotyczy on modelu Xeon 696X, który pojawił się w bazie danych SiSoftware Official Benchmark Ranker. Z pozyskanych informacji dowiedzieliśmy się, że jest to 64-rdzeniowy i 128-wątkowy procesor z pracujący z zegarami 4,4-4,6GHz i częstotliwością bazową na poziomie 2,4GHz.



Najnowszy przeciek potwierdza również obecność aż 336 MB pamięci podręcznej L3, oraz 128 MB pamięci podręcznej L2, która jest współdzielona przez 64 rdzenie procesora – każdy z nich dostał po 2 MB. Z kolei dzięki odczytowi z narzędzia Sandra wiemy, że TDP tego układu wynosi 350W. Tym samym mamy potwierdzenie, że Intel faktycznie „kombinuje” z procesorami z dużą ilością pamięci podręcznej, która, jak ćwierkają ptaszki, ma też trafić do konsumenckich układów Core.



Więcej szczegółów na ten temat powinniśmy dowiedzieć się przy okazji styczniowych targów CES.





