Wydajność układów Arrow Lake wyraźnie wzrosła w rok od premiery

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 06:11 Znany w branży serwis Phoronix sprawdził jak po roku od debiutu radzą sobie procesory Intel Core Ultra 200S z serii "Arrow Lake". Testy przeprowadzone na flagowym modelu Core Ultra 9 285K pokazały około 9% wzrost wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii o około 15% w porównaniu do wyników sprzed roku. Oznacza to, że Intel nie tylko poprawił efektywność energetyczną, ale także wycisnął dodatkowe pokłady wydajności z tego samego kawałka krzemu. Oczywiście nie w każdym przypadku wydajność rośnie o tyle samo, ale i tak niebieskim należą się pochwały za wsparcie posprzedażowe.



Jest to tym istotniejsze, że w pierwszym kwartale 2026 roku Intel planuje wprowadzenie do sprzedaży odświeżonej wersji Arrow Lake, nazwanej "Arrow Lake Refresh". W tym przypadku modyfikacje w budowie samych rdzeni będą niewielkie, a większość pary idzie w optymalizację na poziomie oprogramowania. W szczególności chodzi o Intel Application Performance Optimizations (APO), które już dziś potrafią zwiększyć wydajność w grach nawet o kilkanaście procent i tym samym poprawić ogólnąpłynność rozgrywki. Nowe procesory z serii Arrow Lake Refresh mają być kompatybilne z istniejącym socketem LGA 1851 i obecnymi na rynku płytami głównymi.





