Poniedziałek 1 grudnia 2025 Wysoko postawiony pracownik TSMC oskarżony o kradzież technologii na rzecz Intela

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:02 Tajwańscy śledczy przeszukali w środę domy byłego dyrektora TSMC Wei-Jen Lo, konfiskując jego prywatne komputery, dyski USB i inne nośniki danych. Dodatkowo w czwartek sąd zatwierdził wniosek o zajęcie akcji i nieruchomości Wei-Jen Lo. W sumie zamrożono aktywa o wartości ponad 2 miliardów dolarów tajwańskich (64 milionów dolarów amerykańskich), w tym akcje TSMC o wartości 1,8 miliarda dolarów tajwańskich. Przeszukanie odbyło się w związku z oskarżeniami o szpiegostwo przemysłowe i przekazywanie poufnych informacji konkurencji.



Śledztwo wokół Wei-Jen Lo ruszyło w związku z jego dołączeniem do Intela jako wiceprezes ds. badań i rozwoju, co nastąpiło po koniec października. Wcześniej, w lipcu, Lo odszedł w TMC na emeryturę. Nim jednak do tego doszło bardzo żywo interesował go stan rozwoju nowych litografii i poprosił nawet pracowników o skopiowanie wewnętrznych dokumentów dotyczących technologii 2 nm, A16 i A14. W tamtym czasie, z racji na wysokie stanowisko jakie zajmował Lo, nikogo to nie zdziwiło, ale teraz, z perspektywy czasu wydaje się, że pozyskane przez niego dane sprzedawał Intelowi. Ponoć to właśnie dzięki nim niebieskim udało się tak szybko okiełznać problemy z litografią 18A i 14A, który ma zostać wdrożony raptem kilka miesięcy po premierze analogicznego procesu od TSMC.



Lokalne media twierdzą, że sprawa może zostać objęta kontrolą na podstawie przepisów o bezpieczeństwie narodowym. Jeśli zarzuty okażą się prawdziwe, to będzie to drugi tak poważny wyciek danych z TSMC jaki miał miejsce w ostatnich miesiącach. 27 sierpnia tajwańska Prokuratura Generalna oskarżyła trzech inżynierów TSMC o kradzież plików dotyczących kluczowych technologii związanych z rozwojem firmy w procesie technologicznym 2 nm, domagając się kary od 7 do 14 lat więzienia.



Lo pracował w TSMC przez 21 lat i odegrał kluczową rolę w budowaniu portfolio technologicznego firmy. „Commercial Times” odnotowuje, że w czasie jego pracy zespół zgromadził ponad 1500 patentów, w tym około 1000 w Stanach Zjednoczonych. Aż do samego końca cieszył się on również zaufaniem założyciela TSMC - Morrisa Changa. Oczywiście zarówno Lo jak i Intel odrzucają oskarżenia i twierdzą, że są niewinni. Czas pokaże, czy faktycznie tak jest.

