Poniedziałek 1 grudnia 2025 AMD szykuje dwa nowe procesory z pamięcią 3D-VCache

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:19 AMD przypadkowo potwierdziło istnienie procesora Ryzen 7 9850X3D, uruchamiając oficjalną podstronę wsparcia właśnie dla tego modelu. Należący do serii „Granite Ridge” układ oferuje 8 rdzeni i 16 wątków, 96 MB pamięci podręcznej L3, taktowanie boost do 5,6 GHz oraz współczynnik TDP na poziomie 120 W. To oznacza, że mamy tę samą specyfikację jak w modelu Ryzen 7 9800X3D, ale o 400 MHz wyższe maksymalne taktowanie.



Równolegle w przeciekach pojawia się też flagowy Ryzen 9 9950X3D2 z 16 rdzeniami i 32 wątkami, wyposażony w 3D V-Cache na obu chipletach, co ma dawać łącznie około 192 MB pamięci L3. Według nieoficjalnych informacji procesor ten miałby pracować z bazowym taktowaniem 4,3 GHz i boostem do ok. 5,6 GHz przy TDP rzędu 200 W.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



