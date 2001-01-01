Poniedziałek 1 grudnia 2025 Intel szykuje układy Wildcat Lake i Wildcat Lake Refresh

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:27 Wildcat Lake to nowa rodzina procesorów Intela dla tanich komputerów klasy PC i urządzeń, gdzie bardziej niż wydajność liczy się dobry stosunek wydajności do ceny oraz niskie zapotrzebowanie na energię co niejako gwarantuje TDP na poziomie 9-15W. Układy z tej serii mają łączyć w sobie maksymalnie dwa rdzenie P z architekturą Cougar Cove oraz cztery efektywne (E) na bazie Darkmonta, a także nie więcej niż dwa rdzenie na bazie Xe3. Ich premiera ma mieć miejsce na początku przyszłego roku.



Jednocześnie po sieci już hulają plotki odnośnie ich następców, czyli układów Wildcat Lake Refresh. Te mają otrzymać więcej rdzeni P przy zachowaniu tego samego TDP, co może wskazywać, że Intel będzie chciał przy okazji odświeżenia przejść na niższy proces produkcyjny zmniejszając przy tym zużycie energii.



Tu mała uwaga. TDP nie określa tego jak dużo energii zużywa układ, tylko jak dużo energii cieplnej musi odprowadzić z niego układ chłodzenia – jak bardzo rozbudowany musi być.





