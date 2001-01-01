Poniedziałek 1 grudnia 2025 AMD podnosi ceny procesorów z serii Ryzen

Autor: Wedelek | źródło: OC3D | 05:43 AMD poinformowało swoich partnerów biznesowych i detalicznych o zmianach cen całej oferty procesorów, które ma wejść w życie po zakończeniu promocji z okazji Black Friday i Cyber Monday. Podwyżki mają objąć całą serię desktopowych Ryzenów, od nowych modeli z serii 9000 na architekturze Zen 5 po układy Ryzen 7000/8000 na Zen 4. Szczegółów nie znamy, ale jedno jest pewne – tanio to już było. Pewną pociechą może być to, że AMD szykuje nowe modele dla średniej półki cenowej, ale pewnie każdy wolałby raczej tańszego Ryzena 7 niż ciekawego Ryzena 5.



Zaistniała sytuacja jest szczególnie odczuwalna dla segmentu graczy DIY, gdzie koszt zakupu RAM-u DDR5 od jesieni wzrósł w niektórych konfiguracjach nawet o kilkadziesiąt do ponad 100 procent, co w połączeniu z drożejącymi CPU wyraźnie winduje cenę nowych konfiguracji.

