Środa 3 grudnia 2025 AMD chce zalać rynek Embeded swoimi procesorami

Autor: Wedelek | 06:01 AMD przygotowuje się do poszerzenia rodziny procesorów z serii EPYC Embedded o kilka nowych linii układów z serii 4005, opartych na architekturze Zen 5 (Granite Ridge). TOPowy procesor z tej rodziny zaoferuje do 16 rdzeni i obsługę interfejsu PCIe Gen5, oraz rozwiązania dla przemysłu. Oprócz tego firma rozwija także rodzinę układów Embedded „Genoa” z maksymalnie 192 rdzeniami Zen 5, 512 MB pamięci podręcznej L3 i 128 liniami PCIe Gen5, a w planach na najbliższe dwa lata są też EPYC Embedded 9006 (Venice), Embedded Fire Range oraz EPYC Embedded Annapurna.



Układy EPYC Embedded Venice będą oparte na architekturze Zen 6 i litografii 2 nm TSMC, zaoferują do 96 rdzeni, oraz obsługę PCIe Gen6 i pamięci DDR5/MRDIMM. Z kolei Fire Range to platforma średniej klasy z maksymalnie 16 rdzeniami Zen 5, przeznaczona do sieci, pamięci masowych i systemów przemysłowych.

Jeśli chodzi o EPYC Embedded Annapurna, to będzie ona dedykowana dla urządzeń sieciowych i systemów bezpieczeństwa, oferując najlepszy stosunek wydajności do poboru mocy i ceny.

