Środa 3 grudnia 2025 
    

Sony wymienia radiator w PS5 Slim na podobny do wersji Pro


Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:16
Sony wprowadziło po cichu aktualizację układu chłodzenia do konsol Play Station 5 Slim (model CFI-2116), przenosząc do tańszej konsoli bardziej zaawansowany projekt radiatora znany z droższego modelu PS5 Pro. Dotyczy to obu wersji konsoli, zarówno tej z opcjonalnym napędem jak i bez czytnika krążków. Zmodyfikowana konstrukcja z rowkowanym radiatorem ma za zadanie poprawić wydajność w odprowadzeniu ciepła, zwiększyć stabilność termiczną i wyeliminować problemy z wyciekami ciekłego metalu, które dotykały starsze modele Slim i „grube” PS5.

Znany w branży użytkownik Modyfikator89 nazwał tę zmianę „najważniejszą aktualizacją sprzętową roku”, podkreślając przy tym przede wszystkim jej znaczenie dla długowieczności konsoli.


 
    
