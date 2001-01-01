Środa 3 grudnia 2025 Sony wymienia radiator w PS5 Slim na podobny do wersji Pro

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:16 Sony wprowadziło po cichu aktualizację układu chłodzenia do konsol Play Station 5 Slim (model CFI-2116), przenosząc do tańszej konsoli bardziej zaawansowany projekt radiatora znany z droższego modelu PS5 Pro. Dotyczy to obu wersji konsoli, zarówno tej z opcjonalnym napędem jak i bez czytnika krążków. Zmodyfikowana konstrukcja z rowkowanym radiatorem ma za zadanie poprawić wydajność w odprowadzeniu ciepła, zwiększyć stabilność termiczną i wyeliminować problemy z wyciekami ciekłego metalu, które dotykały starsze modele Slim i „grube” PS5.



Znany w branży użytkownik Modyfikator89 nazwał tę zmianę „najważniejszą aktualizacją sprzętową roku”, podkreślając przy tym przede wszystkim jej znaczenie dla długowieczności konsoli.





