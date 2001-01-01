Środa 3 grudnia 2025 Problemy z nowymi BIOSami AMD - wstrzymajcie się z aktualizacją

Autor: Wedelek | 06:44 AMD rozpoczęło proces udostępniania aktualizacji BIOS-u AGESA PI 1.2.8.0. Celem tej wersji jest poprawa kompatybilności i stabilności pamięci RAM, ale wygląda na to, że coś poszło nie tak, bo w sieci pojawiają się doniesienia o problemach występujących po aktualizacji. Jeden z użytkowników forum Chiphell po zainstalowaniu najnowszej wersji AGESA PI 1.2.8.0 niemal całkowicie „uceglił” sobie PCta. Konieczny był powrót do starszej wersji BIOSu. Dlatego też warto się na razie wstrzymać z aktualizacją.



Na szczęście problem jest, póki co ograniczony. Przykładowo firma MSI opublikowała pliki BIOS-u tylko dla kilku modeli z chipsetami X870E i B850 - są one oznaczone jako 7E59v1A65 i ważą około 16 MB. Wydaje się, ze na ten moment nowy BIOS dostały jedynie płyty MPG X870E Edge Ti WiFi, MPG X870E Carbon WiFi i MAG B850M Mortar. Z kolei w przypadku Asusa mowa o modelach z serii Prime i ROG Crosshair z chipsetami X870E i B850.





