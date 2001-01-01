Twoje PC  
Środa 3 grudnia 2025 
    

Netflix przejmuje Warner Bross Discovery


Autor: Wedelek | 06:52
Netflix ogłosił zawarcie umowy przejęcia Warner Bros Discovery, obejmującą studia filmowe i telewizyjne, a także HBO i HBO Max. Obie strony zgodziły się na uznanie wyceny przejmowanego przedsiębiorstwa na poziomie około 82,7 mld dolarów, a wartość kapitałową ustalono na 72 mld dolarów. Umowa zakłada zapłatę ok. 27,75 dolara za jedną akcję WBD a zapłata ma zostać uiszczona częściowo w formie gotówki, a częściowo w formie akcji Netflixa. Przewiduje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w przeciągu najbliższych 12–18 miesięcy.

Wcześniej musi jeszcze dojść do wydzielenia sieci kablowych Discovery Global oraz uzyskaniu zgód regulatorów i akcjonariuszy. Netflix zarzeka się, że WBD zachowa aktualną strukturę i charakter, ale też nie ma się co łudzić – prędzej czy później część pracowników straci pracę. Choćby dlatego, że nie opłaca się trzymać dwóch zdublowanych działów w jednej firmie.

Przejęcie Warner Bross Discovery da Netflixowi kontrolę nad jedną z najbardziej kultowych wytwórni Hollywood i jej biblioteką – od klasyków pokroju „Casablanki” po współczesne hity jak „Harry Potter”, „Gra o tron”, „Przyjaciele” czy całe uniwersum DC.

 
    
