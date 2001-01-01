|
TwojePC.pl © 2001 - 2025
|
|
|
|Poniedziałek 8 grudnia 2025
|
|
|
|
|
Intel szykuje nową kartę opartą o architekturę Xe2
Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:56
|
|Intel „Battlemage” pojawił się w oprogramowaniu VTune Profiler pod nazwą „BMG-G31” co może sugerować, że nowa karta graficzna niebieskich niebawem zadebiutuje na rynku. Spekuluje się, że opisywana karta zostanie zaprezentowana podczas styczniowych targów CES wraz z układami Core Ultra 3 opartymi na architekturze „Panther Lake”. Model BMG-G31 „Battlemage” otrzyma GPU zbudowany z 32 rdzeni Xe2 oraz 16 GB pamięci GDDR6 z 256-bitowym interfejsem danych. Całość uzupełni złącze PCIe 5.0 x16.
Debiut karty opartej na architekturze Xe2 w momencie, gdy w procesorach Intela pojawiają się już układy Xe3 jest cokolwiek dziwny, ale z drugiej strony jeśli karta ta zostanie dobrze wyceniona to ma sporą szansę na rynkowy sukces.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|D O D A J K O M E N T A R Z
|
|
|
|
Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.
|
|
|
|
|