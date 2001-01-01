Poniedziałek 8 grudnia 2025 Intel szykuje nową kartę opartą o architekturę Xe2

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:56 Intel „Battlemage” pojawił się w oprogramowaniu VTune Profiler pod nazwą „BMG-G31” co może sugerować, że nowa karta graficzna niebieskich niebawem zadebiutuje na rynku. Spekuluje się, że opisywana karta zostanie zaprezentowana podczas styczniowych targów CES wraz z układami Core Ultra 3 opartymi na architekturze „Panther Lake”. Model BMG-G31 „Battlemage” otrzyma GPU zbudowany z 32 rdzeni Xe2 oraz 16 GB pamięci GDDR6 z 256-bitowym interfejsem danych. Całość uzupełni złącze PCIe 5.0 x16.



Debiut karty opartej na architekturze Xe2 w momencie, gdy w procesorach Intela pojawiają się już układy Xe3 jest cokolwiek dziwny, ale z drugiej strony jeśli karta ta zostanie dobrze wyceniona to ma sporą szansę na rynkowy sukces.





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



