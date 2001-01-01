Poniedziałek 8 grudnia 2025 Kolejne informacje o Arrow Lake Refresh

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:12 Od jakiegoś czasu wiemy, że Intel szykuje nowe układy z rodziny Arrow Lake Refresh, które mają zastąpić obecnie sprzedawane procesory dla podstawki LGA-1851. Dotychczasowe przecieki mówią o trzech modelach: Ultra 9 290K Plus, Ultra 7 270K Plus oraz Ultra 5 250K Plus. Na tle poprzedników wyróżniają je zmodyfikowane zegary bazowe i Turbo, optymalizacje z myślą o AI oraz nowe kontrolery pamięci ze wsparciem dla kostek DDR5-7200. Intel zdecydował się też dorzucić więcej rdzeni typu E (efektywne), co pozytywnie wpłynie na wydajność w zadaniach wielowątkowych, ale rewolucji nie należy się spodziewać.



I tak przy okazji najnowszego przecieku dowiedzieliśmy się, że model 270K Plus jest wydajniejszy w Geekbenchu w zadaniach jednowątkowych i wielowątkowych o odpowiednio 5,6% i 4,2% względem starszego Ultra 265K. Różnica jest więc raczej nieduża, choć każdy przyrost mocy to dobra wiadomość. Poniżej znajdziecie specyfikację opisywanych CPU:





