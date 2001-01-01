Twoje PC  
Intel podpisał umowę z Tata na produkcję mikroprocesorów w fabrykach na terenie Indii


Autor: Wedelek | 06:23
Intel i Tata Electronics ogłosiły strategiczny sojusz mający na celu budowę w Indiach placówki zajmującej się projektowaniem, produkcją i mocowaniem rdzeni krzemowych Intela na PCB (tzw. packagig). W ramach podpisanego memorandum strony zamierzają między innymi uruchomić w zakładach OSAT Tata Electronics w Indiach montaż i testowanie produktów Intela skierowanych na rynek lokalny układów dla klienta detalicznego i korporacyjnego, w tym dla rynku AI.

Partnerstwo ma wzmocnić krajowy łańcuch dostaw półprzewodników i częściowo uniezależnić Indie od części importu z krajów trzecich. Docelowo Indie miałyby się stać jednym z pięciu największych dostawców układów scalonych, a plan ten miałby zostać zrealizowany do 2030 roku. Z kolei dla niebieskich jest to idealna okazja na dodatkowy zarobek w trudnych dla firmy latach.

 
    
