Intel podpisał umowę z Tata na produkcję mikroprocesorów w fabrykach na terenie Indii
Autor: Wedelek | 06:23
|Intel i Tata Electronics ogłosiły strategiczny sojusz mający na celu budowę w Indiach placówki zajmującej się projektowaniem, produkcją i mocowaniem rdzeni krzemowych Intela na PCB (tzw. packagig). W ramach podpisanego memorandum strony zamierzają między innymi uruchomić w zakładach OSAT Tata Electronics w Indiach montaż i testowanie produktów Intela skierowanych na rynek lokalny układów dla klienta detalicznego i korporacyjnego, w tym dla rynku AI.
Partnerstwo ma wzmocnić krajowy łańcuch dostaw półprzewodników i częściowo uniezależnić Indie od części importu z krajów trzecich. Docelowo Indie miałyby się stać jednym z pięciu największych dostawców układów scalonych, a plan ten miałby zostać zrealizowany do 2030 roku. Z kolei dla niebieskich jest to idealna okazja na dodatkowy zarobek w trudnych dla firmy latach.
