Poniedziałek 8 grudnia 2025 Intel podpisał umowę z Tata na produkcję mikroprocesorów w fabrykach na terenie Indii

Autor: Wedelek | 06:23 Intel i Tata Electronics ogłosiły strategiczny sojusz mający na celu budowę w Indiach placówki zajmującej się projektowaniem, produkcją i mocowaniem rdzeni krzemowych Intela na PCB (tzw. packagig). W ramach podpisanego memorandum strony zamierzają między innymi uruchomić w zakładach OSAT Tata Electronics w Indiach montaż i testowanie produktów Intela skierowanych na rynek lokalny układów dla klienta detalicznego i korporacyjnego, w tym dla rynku AI.



Partnerstwo ma wzmocnić krajowy łańcuch dostaw półprzewodników i częściowo uniezależnić Indie od części importu z krajów trzecich. Docelowo Indie miałyby się stać jednym z pięciu największych dostawców układów scalonych, a plan ten miałby zostać zrealizowany do 2030 roku. Z kolei dla niebieskich jest to idealna okazja na dodatkowy zarobek w trudnych dla firmy latach.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



