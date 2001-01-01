Poniedziałek 8 grudnia 2025 Nvidia wprowadza nową, rewolucyjną aktualizację CUDA

Autor: Wedelek | źródło: Nvidia | 06:28 Nvidia oddała w ręce programistów nową wersję CUDA, wprowadzając przy okazji jedną z największych aktualizacji do swojego autorskiego stosu oprogramowania czyniąc cały proces tworzenia kodu łatwiejszym. Do tej pory aby wycisnąć co się da z układu graficznego programista musiał ręcznie dobierać wartości każdego z parametrów co było czasochłonne i trudne. W zaktualizowanej wersji część z tych działań jest realizowana automatycznie za pomocą narzędzia o nazwie Tile IR.



Jest to maszyna wirtualna niskiego poziomu, która dzieli cały rdzeń na mniejsze kafelki, dla których programista określa kluczowe parametry. Dzięki temu twórca kodu nadal może w sposób elastyczny zarządzać mocą obliczeniową układu, ale skupia się bardziej na logicznej strukturze rdzenia, a kompilator będzie w stanie sam dobrać parametry pracy GPU. Oczywiście rozwiązanie to może być mniej wydajne niż ręczne optymalizowanie parametrów, ale za to pozwoli na łatwiejszy dostęp dla osób zainteresowanych programowaniem na GPU.



Jednocześnie eksperci, w tym znany w branży Jim Keller, zauważają, że wprowadzenie nowej wersji CUDA umożliwi łatwiejsze przenoszenie kodu napisanego dla kart Nvidii na inne platformy, w tym Instinct od AMD.





