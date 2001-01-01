Poniedziałek 8 grudnia 2025 Nvidia dostaje zielone światło na sprzedaż H200 Chinom, ale firma studzi entuzjazm

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:36 Donald Trump na Truth Social ogłosił, że Nvidia będzie mogła sprzedawać Chinom układy Hopper H200 AI, ale w zamian 25% zysku osiąganego z tej sprzedaży ma trafić do rządu USA, który chce wykorzystać zarobione pieniądze do tworzenia nowych miejsc pracy na terenie Ameryki. Dla zielonych oznacza to albo konieczność sprzedaży układów z niższą marżą albo podniesienia ceny co spowoduje spadek konkurencyjności. A biorąc pod uwagę fakt, że konkurencyjny Ascend 910C od Huawei ma już być w stanie konkurować z H100 wizja oddawania części zysku nie brzmi jak coś opłacalnego.



Szef Nvidii, Jensen Huang stwierdził nawet, że chińscy producenci raczej postawią na rozwiązania stworzone przez rodzime podmioty i że nie spodziewa się jakiegoś spektakularnego sukcesu na tym polu. W zasadzie obecnie największą siłą Nvidii będą nie tyle same układy, co biblioteki CUDA, które są ogólnie cenione przez programistów i na razie nie mają zbyt silnej konkurencji.





