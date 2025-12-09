|
TwojePC.pl © 2001 - 2025
|
|
|
|Środa 10 grudnia 2025
|
|
|
|
|
W konsolach PlayStation 5 znów pojawiają się problemy z ciekłym metalem
Autor: Wedelek | 06:01
|
|System chłodzenia zastosowany w konsolach Sony PlayStation 5 bazujący na ciekłym metalu, miał gwarantować utrzymanie optymalnej temperatury nawet przy maksymalnym obciążeniu konsoli. Rozwiązanie to okazało się jednak problematyczne, głownie z uwagi na pojawiające się przypadki wycieków, co prowadziło do poważnych awarii. W ramach ostatnich modyfikacji Sony wprowadziło we wszystkich modelach PS5 nowy system chłodzenia, z dodatkową ramką, który poprawił sytuację, ale nie wyeliminował wszystkich problemów.
Jak donosi moder i technik serwisowy znany jako modfikatorcasper w najnowszych modelach PS5 Slim (CFI-2016) pojawiły się kolejne problemy z ciekłym metalem, który już nie wycieka, ale degraduje pod wpływem wysokiej temperatury. Winna ma być metoda aplikacji i warunki w jakich substancja ta pracuje. W rezultacie prędzej czy później większość konsol Sony będzie wymagać akcji serwisowej i jego zdaniem problemy te nie rekompensują zalet płynących z aplikacji ciekłego metalu. Pozostaje mieć tylko nadzieje, że kolejne usprawnienia, które wprowadzono w rewizji CFI-2100 będą wolne od tego typu przypadłości.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|D O D A J K O M E N T A R Z
|
|
|
|
Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.
|
|
|
|
|