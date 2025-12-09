Środa 10 grudnia 2025 W konsolach PlayStation 5 znów pojawiają się problemy z ciekłym metalem

Autor: Wedelek | 06:01 System chłodzenia zastosowany w konsolach Sony PlayStation 5 bazujący na ciekłym metalu, miał gwarantować utrzymanie optymalnej temperatury nawet przy maksymalnym obciążeniu konsoli. Rozwiązanie to okazało się jednak problematyczne, głownie z uwagi na pojawiające się przypadki wycieków, co prowadziło do poważnych awarii. W ramach ostatnich modyfikacji Sony wprowadziło we wszystkich modelach PS5 nowy system chłodzenia, z dodatkową ramką, który poprawił sytuację, ale nie wyeliminował wszystkich problemów.



Jak donosi moder i technik serwisowy znany jako modfikatorcasper w najnowszych modelach PS5 Slim (CFI-2016) pojawiły się kolejne problemy z ciekłym metalem, który już nie wycieka, ale degraduje pod wpływem wysokiej temperatury. Winna ma być metoda aplikacji i warunki w jakich substancja ta pracuje. W rezultacie prędzej czy później większość konsol Sony będzie wymagać akcji serwisowej i jego zdaniem problemy te nie rekompensują zalet płynących z aplikacji ciekłego metalu. Pozostaje mieć tylko nadzieje, że kolejne usprawnienia, które wprowadzono w rewizji CFI-2100 będą wolne od tego typu przypadłości.





PS5 MYTH BUSTED! 🤯

A PS5 SLIM (CFI-2016) console, which is less than 1.5 years old and has been standing VERTICALLY since purchase, is in for service and has the same problem!

Visible on the APU core are dried out and oxidized Liquid Metal (LM) remnants! The LM has formed a… pic.twitter.com/COD7L57lMl — modyfikatorcasper (@Modyfikator89) December 9, 2025

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



