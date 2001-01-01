Twoje PC  
AMD opracowało nowy framework przyspieszający obliczenia kwantowe


Autor: Wedelek | źródło: AMD | 06:23
Mimo iż komputery kwantowe są rozwijane już od kilku lat, to do pełnej komercjalizacji tego rozwiązania wciąż daleka droga. Dlatego też sporą popularnością cieszą się metody wirtualizacji, gdzie tradycyjne komputery wykonują symulacje na kształt komputerów kwantowych. Największym problemem jest w tym przypadku niewielka ilość narzędzi, które można w tego typu zadaniach wykorzystać. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie AMD stworzyło otwarto źródłowy framework wykorzystujący PennyLane od Xanadu i zintegrowany z symulatorem Lightning, który ma pomóc w symulowaniu działania komputerów kwantowych.

Jest to część pakietu AMD Developer Cloud, a sam framework został opracowany z myślą o współpracy z układami graficznymi AMD Radeon Instinct i przetestowany na superkomputerze Frontier. Wykorzystać można go na trzy sposoby: przez Docker, pakiety Python wheels oraz bezpośrednią kompilację. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie: AMD.

 
    
