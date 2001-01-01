Środa 10 grudnia 2025 AMD opracowało nowy framework przyspieszający obliczenia kwantowe

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 06:23 Mimo iż komputery kwantowe są rozwijane już od kilku lat, to do pełnej komercjalizacji tego rozwiązania wciąż daleka droga. Dlatego też sporą popularnością cieszą się metody wirtualizacji, gdzie tradycyjne komputery wykonują symulacje na kształt komputerów kwantowych. Największym problemem jest w tym przypadku niewielka ilość narzędzi, które można w tego typu zadaniach wykorzystać. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie AMD stworzyło otwarto źródłowy framework wykorzystujący PennyLane od Xanadu i zintegrowany z symulatorem Lightning, który ma pomóc w symulowaniu działania komputerów kwantowych.



Jest to część pakietu AMD Developer Cloud, a sam framework został opracowany z myślą o współpracy z układami graficznymi AMD Radeon Instinct i przetestowany na superkomputerze Frontier. Wykorzystać można go na trzy sposoby: przez Docker, pakiety Python wheels oraz bezpośrednią kompilację. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie: AMD.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



