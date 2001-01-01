Środa 10 grudnia 2025 AMD FSR "Redstone" już dostępne w nowych driverach

Autor: Adam | 05:04 Firma AMD zaprezentowała pełen zestaw funkcji pakietu AMD FSR „Redstone” – najnowszej odsłony technologii odpowiedzialnych za skalowanie obrazu. To kolejny etap rozwoju rozwiązań z rodziny FidelityFX Super Resolution, który wraz z premierą sterownika AMD Software: Adrenalin Edition 25.12.1 wprowadza skalowanie oraz generowanie klatek oparte na algorytmach uczenia maszynowego.



W ramach FSR „Redstone” pojawia się kilka kluczowych nowości:



• FSR Ray Regeneration – rozwiązanie wykorzystujące sieć neuronową do oczyszczania zaszumionych odbić i cieni przed ich dalszą obróbką, skalowaniem i interpolacją.

• FSR Radiance Caching – technika przewidywania zachowania promieni światła, która pozwala zwiększyć efektywność ray tracingu bez kompromisów w jakości obrazu.

• Usprawnione skalowanie i generowanie klatek – funkcje bazujące na uczeniu maszynowym, mające zapewnić wyższą płynność animacji przy zachowaniu wysokiej jakości wizualnej.



Dodatkowe szczegóły AMD przedstawia w materiale wideo dostępnym poniżej:





