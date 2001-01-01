Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
M E N U
  0
 » Nowości
0
 » Archiwum
0
 » Recenzje / Testy
0
 » Board
0
 » Rejestracja
0
0
  
Szukaj @ TwojePC
 

w Newsach i na Boardzie
 
TwojePC.pl © 2001 - 2025
Środa 10 grudnia 2025 
    

AMD FSR "Redstone" już dostępne w nowych driverach


Autor: Adam | 05:04
Firma AMD zaprezentowała pełen zestaw funkcji pakietu AMD FSR „Redstone” – najnowszej odsłony technologii odpowiedzialnych za skalowanie obrazu. To kolejny etap rozwoju rozwiązań z rodziny FidelityFX Super Resolution, który wraz z premierą sterownika AMD Software: Adrenalin Edition 25.12.1 wprowadza skalowanie oraz generowanie klatek oparte na algorytmach uczenia maszynowego.

W ramach FSR „Redstone” pojawia się kilka kluczowych nowości:

• FSR Ray Regeneration – rozwiązanie wykorzystujące sieć neuronową do oczyszczania zaszumionych odbić i cieni przed ich dalszą obróbką, skalowaniem i interpolacją.
• FSR Radiance Caching – technika przewidywania zachowania promieni światła, która pozwala zwiększyć efektywność ray tracingu bez kompromisów w jakości obrazu.
• Usprawnione skalowanie i generowanie klatek – funkcje bazujące na uczeniu maszynowym, mające zapewnić wyższą płynność animacji przy zachowaniu wysokiej jakości wizualnej.

Dodatkowe szczegóły AMD przedstawia w materiale wideo dostępnym poniżej:


 
    
K O M E N T A R Z E
    

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

     
D O D A J   K O M E N T A R Z
    

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.

    