AIDA64 w wersji 8.20 gotowa do pobrania

Autor: Adam | 04:09 Ukazała się nowa wersja AIDA64 8.20 - bardzo popularnego narzędzia do testowania i monitorowania pracy procesorów i kart graficznych. Nowa wersja wprowadza szereg usprawnień dotyczących działania SensorPanel oraz OSD Panel. Nowa edycja oferuje także obsługę najnowszych zewnętrznych wyświetlaczy Turing oraz rozszerza kompatybilność z najnowszymi technologiami graficznymi i obliczeniowymi AMD, Intela i NVIDII. Aktualizacja obejmuje m.in.: wsparcie dla ekranów Turing (Turzx) o przekątnych 5,2 cala oraz 8 cali, zoptymalizowane czasy działania testu przepustowości pamięci dla procesorów AMD Milan, Rome i Shimada Peak, szczegółowe informacje GPU dla AMD Radeon RX 7700, szczegółowe informacje GPU dla NVIDIA RTX Pro 6000D Blackwell, poprawki problemów z pozycjonowaniem SensorPanel i OSD Panel po wybudzeniu systemu, wstrzymaniu pracy lub restarcie oraz usunięcie problemów z kodowaniem znaków w module RemoteSensor.

