Poniedziałek 15 grudnia 2025 Microsoft Coopilot pojawia się na telewizorach LG

Autor: Wedelek | źródło: Reddit | 06:01 Microsoft Copilot, czyli wbudowany w Windowsa 11 chatbot AI mimo trafił natelewizory LG z systemem webOS. Opisywane narzędzie pojawiło się na telewizorach LG w ramach ostatniej aktualizacji i zostało wbudowane na stałe w system. A mówiąc bardziej wprost nie da się go usunąć. Microsoft prawdopodobnie wykorzystuje platformy Smart TV, by rozszerzyć obecność Copilota i umocnić swoją pozycję na rynku aplikacji AI. Ponieważ system LG webOS bazuje na Linuksie, niektórzy spekulują, że to początek szerszego wdrożenia Copilota dla użytkowników tego systemu.



Warto też wspomnieć, że telewizory LG mają funkcję „Live Plus”, analizującą wyświetlane treści w celu oferowania spersonalizowanych rekomendacji i reklam. Według niektórych Microsoft chce z tego skorzystać i choć można to wyłączyć, to zakłada się, że wielu użytkowników po prostu tego nie zrobi dając obu korporacjom dostęp do dodatkowych danych.





