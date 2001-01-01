Poniedziałek 15 grudnia 2025 Intel chce kupić firmę zajmującą się produkcją akceleratorów AI

Autor: Wedelek | źródło: Bloomberg | 06:14 Według źródeł serwisu Wired, Intel podpisał wstępne porozumienie z firmą SambaNova Systems zajmującą się rozwojem systemów AI. Warunków nie ujawniono, a sam dokument ma ponoć charakter niewiążący, co oznacza, że może zostać anulowany w dowolnym momencie. Nikt się jednak takiego obrotu spraw nie spodziewa. Zwłaszcza, że obecny CEO Intela, Lip-Bu Tan jest też przewodniczącym rady nadzorczej SambaNova i ma dobry wgląd w to co się w niej dzieje. Według Bloomberga, wartość transakcji ma sięgać około 1,6 miliarda dolarów, wliczając w to zadłużenie przedsiębiorstwa.



Od momentu założenia firma zebrała łącznie 1,14 miliarda dolarów finansowania, co świadczy o dużym zaufaniu inwestorów do jej innowacyjnej technologii. SambaNova specjalizuje się w tworzeniu układów AI opartych na architekturze Reconfigurable Dataflow Unit (RDU), umożliwiającej relatywne łatwe przetwarzanie modeli z bilionami parametrów. Najnowsza, czwarta generacja RDU oferuje 1 040 rdzeni o wydajności 653 TFLOPS w obliczeniach BF16, 520 MB pamięci wbudowanej oraz 64 GB pamięci HBM3, wspieranej dodatkowo przez 1,5 TB pamięci DDR.



Jeśli przejęcie dojdzie do skutku, Intel będzie musiał zdecydować, czy pozostawi SambaNova jako niezależny podmiot, czy też zintegrował jej rozwiązania z własnym portfolio produktowym. Patrząc na wcześniejsze przejęcia firm Movidius i Habana Labs, można przypuszczać, że technologia SambaNova mogłaby trafić do przyszłych akceleratorów AI Intela, w tym zapowiadanego „Jaguar Shores”.

