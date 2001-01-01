Poniedziałek 15 grudnia 2025 LG ma wyprodukować ekran do bezramkowego iPhone 20

Autor: Wedelek | 06:26 Apple przygotowuje się do dużej rewolucji w wyglądzie swojego flagowego smartfona. Według najnowszych doniesień, iPhone 20 ma otrzymać zupełnie nowy „czterostronnie zakrzywiony” design oraz całkowicie bezramkowy wyświetlacz. To oznacza, że ekran będzie płynnie przechodził przez wszystkie krawędzie urządzenia, eliminując widoczne ramki wokół panelu. Nowy projekt wymaga gruntownej zmiany procesu produkcyjnego, dlatego Apple współpracuje z firmą LG Display, która ma zainwestować w tym celu blisko 300 milionów dolarów w modernizację swoich linii produkcyjnych.



Inwestycja ma pozwolić LG na opracowanie nowej generacji elastycznych paneli OLED zdolnych do pracy w konstrukcjach z zakrzywieniami we wszystkich kierunkach. Źródła wskazują, że masowa produkcja może ruszyć w drugiej połowie 2026 roku, co idealnie wpisywałoby się w przewidywaną premierę iPhone’a 20. Jeśli informacje się potwierdzą, to będzie to najbardziej futurystyczny projekt Apple’a od lat. Przy okazji warto dodać, że Apple ma według tych plotek zrezygnować z modelu 19 – przeskoczy numerację. Jeśli więc coś Wam się cały czas w tym aspekcie nie zgadzało, to już wiecie czemu. Apple chce w tym wypadku zgrać model 20 z 20-leciem marki iPhone. Poza tym firma wyraźnie nie lubi dziewiątek – po modelu 8 od razu pojawił się X.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



