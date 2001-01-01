Poniedziałek 15 grudnia 2025 Kioxia zapowiada serię dysków SSD Exceria G3

Autor: Adam | 10:03 Kioxia Europe GmbH poinformowała o planowanej premierze serii dysków SSD Exceria G3. Nowa linia ma stanowić uzupełnienie konsumenckiego portfolio producenta i wprowadzić obsługę interfejsu PCIe 5.0 do szerszego grona użytkowników. Dyski Exceria G3 wykorzystują pamięć flash 8. generacji BiCS Flash QLC firmy Kioxia. Zostały zaprojektowane z myślą o wyższej wydajności w porównaniu do starszych generacji nośników. Producent deklaruje prędkości odczytu sekwencyjnego do 10 000 MB/s oraz zapisu do 9600 MB/s, co może przełożyć się na krótsze czasy ładowania systemu, aplikacji i plików oraz sprawniejsze działanie przy pracy z bardziej wymagającym oprogramowaniem.



Seria Exceria G3 będzie dostępna w pojemnościach do 2 TB w formacie M.2 2280. Dyski kierowane są do użytkowników składających nowe komputery lub modernizujących istniejące konfiguracje, którzy poszukują nośników z interfejsem PCIe 5.0 w segmencie cenowym typowym dla pamięci QLC. Połączenie interfejsu PCIe 5.0 (Gen5 x4) z pamięcią NAND BiCS Flash QLC ma zapewnić kompromis pomiędzy wydajnością a kosztem.



Jak wskazuje Paul Rowan, wiceprezes i dyrektor ds. marketingu w Kioxia Europe, seria Exceria G3 ma na celu zwiększenie dostępności nośników PCIe 5.0 oraz stanowić opcję aktualizacji dla użytkowników korzystających dotąd z dysków SATA, PCIe 3.0 lub podstawowych modeli PCIe 4.0.







Nowa linia Exceria G3 zostanie pozycjonowana pomiędzy modelem Exceria Basic (PCIe 4.0) a serią Exceria Plus G4 (PCIe 5.0). Ma to umożliwić wybór nośnika dopasowanego do różnych zastosowań, takich jak gry, praca biurowa czy zadania kreatywne, przy zachowaniu kontroli nad kosztami.



Zastosowana w dyskach pamięć 3D 8. generacji BiCS Flash QLC została zaprojektowana z myślą o szerokim zakresie zastosowań, obejmującym m.in. urządzenia mobilne, komputery osobiste, dyski SSD oraz centra danych. Jej celem jest zapewnienie odpowiedniej gęstości zapisu, wydajności i efektywności kosztowej.



Planowana dostępność dysków SSD Kioxia Exceria G3 przewidziana jest na czwarty kwartał 2025 roku.

