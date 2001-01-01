Poniedziałek 15 grudnia 2025 Arctic wprowadza pastę termoprzewodzącą MX-7

Autor: Adam | 10:12 Firma Arctic poinformowała o wprowadzeniu do oferty nowej pasty termoprzewodzącej MX-7. Produkt został zaprojektowany z myślą o zastosowaniach w klasycznych komputerach stacjonarnych z procesorami CPU, a także w bardziej wymagających konfiguracjach, takich jak bezpośredni kontakt z rdzeniem w układach GPU, laptopach oraz procesorach konsol. Zgodnie z informacjami producenta, nowa formuła pasty MX-7 charakteryzuje się obniżoną rezystancją termiczną w porównaniu do wcześniejszych rozwiązań, co może przełożyć się na poprawę odprowadzania ciepła. Pasta nie przewodzi prądu elektrycznego i nie wykazuje właściwości pojemnościowych, co ogranicza ryzyko zwarć lub wyładowań.



MX-7 ma stosunkowo gęstą konsystencję i nie jest przeznaczona do nakładania za pomocą szpatułki. Równomierne rozprowadzenie pasty uzyskiwane jest poprzez docisk podczas montażu układu chłodzenia.



Producent zwraca również uwagę na zmienioną konstrukcję strzykawki oraz skład pasty o zwiększonej spójności, co ma ograniczać zjawisko wypompowywania materiału podczas wielokrotnych cykli nagrzewania i chłodzenia. Dodatkowo, system weryfikacji autentyczności umożliwia sprawdzenie oryginalności każdego egzemplarza produktu.



Pasta termoprzewodząca Arctic MX-7 jest dostępna w sklepie internetowym producenta, a także na platformach Amazon i eBay oraz u wybranych partnerów handlowych.





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



