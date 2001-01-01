Poniedziałek 15 grudnia 2025 Nvidia może zmniejszyć dostawy układów dla kart z serii RTX

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:36 Ptaszki ćwierkają, że Nvidia planuje znacząco zmniejszyć produkcję kart graficznych z serii RTX 50, przygotowując się na długotrwałe problemy z dostępnością pamięci DRAM. Według informacji z chińskiego forum Board Channel, dostawy układów Blackwell mogą spaść nawet o 40% na początku 2026 roku. Firma ma nie podnosić cen w najbliższym czasie, lecz zamiast tego ograniczyć podaż, aby zachować stabilność łańcucha dostaw.



Redukcja produkcji może sprawić, że nowe karty RTX 50 staną się trudno dostępne w sprzedaży detalicznej, co dla graczy może oznaczać kolejne miesiące oczekiwania i potencjalny wzrost cen. Mówi się też, że nie planuje premiery nowej generacji GPU w 2026 roku, a jedynie odświeżenie w postaci serii RTX 50 SUPER, co przy utrzymujących się niedoborach pamięci może dodatkowo zmniejszyć popularność PCta.

