Poniedziałek 15 grudnia 2025
AMD po cichu wprowadza do oferty Radeona RX 9060 XT w wersji LP
Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:55
|
|AMD wprowadził po cichu na rynek Radeona RX 9060 XT LP, który charakteryzuje się niższym o 20 W poborem mocy niż model 9060 XT. Nowa karta najprawdopodobniej kierowana jest na rynek chiński i nie będzie dostępna na naszym rynku. Odchudzona karta otrzyma układ GPU na bazie architektury RDNA 4 z 2048 procesorami strumieniowymi i 64 akceleratorami AI oraz 16 GB pamięci VRAM typu GDDR6 ze 128-bitową magistralą pamięci. Nowy model jest zasilany przez pojedynczą 8-pinową wtyczkę i interfejs PCI-E oraz porty HDMI 2.1b i DP 2.1a, a jego TDP wyniesie 140W.
To o 20W mniej niż w przypadku standardowego modelu RX 9060 XT. W planach są też ponoć modele z 8GB pamięci VRAM. Cen nie podano. Podobnie sprawa ma się z pozostałymi szczegółami, takimi jak ilość rdzeni RT, jednostek ROP czy zegarami. Spodziewamy się, że fizycznie karta będzie mieć tyle samych jednostek, ale będzie pracować z niższą częstotliwością.
