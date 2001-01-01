Czwartek 18 grudnia 2025 AMD, Nvidia i Apple zainteresowane produkcją układów w fabrykach Intela

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 17:14 Wygląda na to, że problemy Intel Foundries powoli się kończą, a dział odpowiedzialny za produkcję mikroprocesorów wreszcie może konkurować z rozwiązaniami TSMC. Ptaszki ćwierkają, że AMD i Nvidia badają możliwość wykorzystania litografii 14A, a Apple i Broadcom rozważają zastosowanie technologii Intel EMIB. Z jednej strony wpływ mają na to działania samej Chipzilli, a z drugiej niebieskim pomagają też ograniczone możliwości TSMC, którego produkty cieszą się ogromną popularnością.



Za kulisami mówi się, że jednym z pierwszych układów, które będą zjeżdżały z taśm produkcyjnych będą serwerowe układy AI Baltra, które Apple opracowuje wspólnie z Broadcommem. Ponoć producent iPhone opracował już zestawu do projektowania procesów w technologii 18A-P w wersji 0.9.1 i aktualnie pracuje nad kolejną wersją PDK o numerkach 1.0 / 1.1, która ma już być używana w masowej produkcji. Zainteresowanie ze strony Apple ma być ponoć związane z ograniczonymi możliwościami TSMC w kwestii produkcji układów w technologii N3, a konkretnie w wykorzystaniu „pakowania” z użyciem CoWoS. Ponieważ Baltra raczej nie trafi na rynek przed nastaniem 2028 roku, analitycy spodziewają się, że Apple najpierw przetestuje rozwiązania Intela na procesorach z serii M. Czas pokaże czy faktycznie tak właśnie będzie.



Jeśli chodzi o AMD i Nvidię, to na razie nie wiemy jakie układy mogłyby być wytwarzane w Intel Foundries, ale mówi się o możliwości użycia litografii 14A oraz technologii EMIB i Foveros. Ciekawe to czasy nastały.





