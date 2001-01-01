Czwartek 18 grudnia 2025 Exynos 2600 dostanie układ IGP AMD Juno

Autor: Wedelek | źródło: Fudzilla | 17:30 Samsung Exynos 2600 zapowiada się na jeden z ciekawszych, mobilnych układów nadchodzącego roku. Jest to 10 rdzeniowy procesor wytwarzany w Samsungowej litografii 2 nm GAA, który w przeciwieństwie do konkurencji ma stawiać na wysoką wydajność wielowątkową zamiast jednowątkowej. Według przecieków układ ma konfigurację 1+3+6, gdzie pojedynczy rdzeń „prime” ma osiągać zegary do 3,9 GHz (inne źródło mówi o 3,8 GHz), trzy kolejne rdzenie mają pracować z częstotliwością 3,25 GHz, a sześć energooszczędnych ma działać z zegarem 2,75 GHz.



Jeszcze ciekawiej układ ten wygląda od strony grafiki. Exynos 2600 ma rzekomo otrzymać GPU AMD JUNO taktowane częstotliwością 985 MHz i zapewnia obsługę OpenGL ES 3.2, OpenCL 3.0 i Vulkan 1.3. Jest to spora zmiana, bo wcześniej mówiło się o układzie Xclipse 960. Ciężko powiedzieć czy jest to całkiem nowy układ czy po prostu ten sam IGP, ale z inną nazwą. Juno może być przecież nazwą kodową, a Xclipse 960 handlową.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



