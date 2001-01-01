Poniedziałek 22 grudnia 2025 Udało się uruchomić FSR 4 Redstone Frame Generation na kartach z RDNA3

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:53 AMD niedawno wydało FSR 4 Redstone Frame Generation, czyli nowy generator klatek, który znacząco poprawia płynność i jakość gier odpalanych na maszynach z kartą czerwonych. Problem w tym, że nowa technologia jest oficjalnie dostępna wyłącznie na kartach z układami AMD RDNA 4, co ogranicza go do kart graficznych z serii RX 9000. Jednemu przedsiębiorczemu użytkownikowi Reddita udało się uruchomić FSR 4 Redstone Frame Generation na układach graficznych AMD Radeon RDNA 3 przy użyciu OptiScaler i tego samego obejścia FP8, które wcześniej wykorzystano do odblokowania narzędzia FSR 4 Super Resolution na kartach starszej generacji.



Pełna metodologia została wyjaśniona we wpisie na Reddicie udostępnionym w wątku r/radeon. Na razie działa ona jedynie na systemach z rodziny Linux i wymaga użycia warstwy kompatybilności Proton firmy Valve. Użytkownik Reddita przetestował implementację generowania klatek na karcie AMD Radeon RX 7800 XT i zauważa, że wprowadza ona około dwukrotnie większe opóźnienie niż implementacja generowania klatek w FSR 3.1.6 – dodając około 0,14 ms opóźnienia na wygenerowaną klatkę w porównaniu z 0,07 ms w starszej wersji.





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



