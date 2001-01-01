|
|
|
|
|Poniedziałek 22 grudnia 2025
|
|
|
|
|
Udało się uruchomić FSR 4 Redstone Frame Generation na kartach z RDNA3
Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:53
|
|AMD niedawno wydało FSR 4 Redstone Frame Generation, czyli nowy generator klatek, który znacząco poprawia płynność i jakość gier odpalanych na maszynach z kartą czerwonych. Problem w tym, że nowa technologia jest oficjalnie dostępna wyłącznie na kartach z układami AMD RDNA 4, co ogranicza go do kart graficznych z serii RX 9000. Jednemu przedsiębiorczemu użytkownikowi Reddita udało się uruchomić FSR 4 Redstone Frame Generation na układach graficznych AMD Radeon RDNA 3 przy użyciu OptiScaler i tego samego obejścia FP8, które wcześniej wykorzystano do odblokowania narzędzia FSR 4 Super Resolution na kartach starszej generacji.
Pełna metodologia została wyjaśniona we wpisie na Reddicie udostępnionym w wątku r/radeon. Na razie działa ona jedynie na systemach z rodziny Linux i wymaga użycia warstwy kompatybilności Proton firmy Valve. Użytkownik Reddita przetestował implementację generowania klatek na karcie AMD Radeon RX 7800 XT i zauważa, że wprowadza ona około dwukrotnie większe opóźnienie niż implementacja generowania klatek w FSR 3.1.6 – dodając około 0,14 ms opóźnienia na wygenerowaną klatkę w porównaniu z 0,07 ms w starszej wersji.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|