Poniedziałek 22 grudnia 2025 Tencent uzyskał dostęp do układów GPU z serii Blackwell i to bez łamania prawa

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 06:05 Wygląda na to, że chińska grupa technologiczna Tencent zdobyła dostęp do najnowszych układów AI NVIDIA Blackwell B200 mimo, że te są formalnie objęte amerykańskim zakazem eksportu do Chin. Co ważne firma nie złamała prawa, a zamiast tego sprytnie wykorzystała lukę w przepisach, która nie definiuje kwestii wynajmu mocy obliczeniowej. I tak zamiast kupować chipy chiński gigant po prostu wynajmuje moc GPU z centrów danych japońskiej spółki Datasection. Ponieważ w takim scenariusze Blackwelle fizycznie znajdują się poza terytorium Chin transakcja staje się w pełni legalna i pozostaje zgodna z literą amerykańskiego prawa eksportowego.



Model ten zakłada, że Datasection jest właścicielem tysięcy procesorów Blackwell (w tym B200), a Tencent – za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu – kupuje jedynie usługę dostępu do ich mocy, a nie same układy. Przypadek ten pokazuje, że żadne prawo nie jest bez luk i że zawsze znajdzie się sposób na jego obejście.

