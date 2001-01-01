Poniedziałek 22 grudnia 2025 Nvidia rozszerza limit na GeForce NOW na wszystkich subskrybentów

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:18 1 stycznia Nvidia rozszerzy miesięczny, 100‑godzinny limit grania w chmurowej usłudze GeForce NOW. Od teraz będzie on obowiązywać (niemal) wszystkich płatnych użytkowników, zarówno tych korzystających z planu Performance (dawny Priority), jak i Ultimate. Po przekroczeniu progu gracze będą musieli dokupić dodatkowe godziny grania w cenie odpowiednio $2,99 i $5,99 dla tańszego i droższego pakietu. To oznacza, że jeśli gracie więcej niż 3h dziennie korzystając z usługi Nvidii, to będziecie musieli zapłacić ekstra.



Zmiany dotyczą niemal wszystkich subskrybentów, a nie jak do tej pory tylko osób, które założyły konta po 2025 roku. Oficjalnie ograniczenie zostało wprowadzone z myślą o graczach, a konkretnie z uwagi na chęć utrzymania wysokiej jakości streamingu, wyższych rozdzielczości (do 1440p dla Performance i 4K dla Ultimate) oraz krótszych kolejek. Nvidia uważa przy tym, że te 100 godzin ma w pełni wystarczać ok. 94% graczy a tylko najwytrwalsi przekroczą ten limit.



Na razie zmianami nie zostaną objęci najstarsi subskrybenci, którzy opłacali abonament przed 2024 roku i robią to ciągle.





