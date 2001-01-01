Poniedziałek 22 grudnia 2025 Specyfikacja i ceny Xeonów 600

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 06:29 Intel szykuje się do premiery procesorów Xeon 6 „Granite Rapids-WS” dla stacji roboczych, na co wskazują najnowsze przecieki z ofert detalicznych wychwycone przez znanego w środowisku @momomo_us. Wyciek sugeruje, że najsłabszym modelem będzie Xeon 634 z 48 MB pamięci cache i taktowaniem bazowym 2,7 GHz, wyceniony na około 540 dolarów, a TOPowym będzie Xeon 698X z 336 MB cache i 86 rdzeniami (172 wątki).



Nowe procesory trafią na platformę roboczą Intel W890, korzystającą z gniazda Socket E2 (LGA 4710) zaprojektowanego do obsługi jednostek o TDP sięgającym 350 W. Intel stosuje w tym segmencie dwie konfiguracje platform: „Expert” ma oferować do 112 linii PCIe (96 w standardzie PCIe 5.0 oraz 16 w PCIe 4.0), natomiast wariant „Mainstream” zapewni 80 linii PCIe 5.0, kierując się do bardziej typowych stacji roboczych.



Poniżej znajdziecie listę oferowanych CPU:



Xeon 698X, 336M cache, 2.0 GHz, FC-LGA18N: $8294.91



Xeon 696X, 336M cache, 2.4 GHz, FC-LGA18N: $6071.38



Xeon 678X, 192M cache, 2.4 GHz, FC-LGA18N: $4065.84



Xeon 676X, 144M cache, 2.8 GHz, FC-LGA18N: $2709.81



Xeon 674X, 144M cache, 3.0 GHz, FC-LGA18N: $2384.49



Xeon 658X, 144M cache, 3.0 GHz, FC-LGA18N: $1842.30



Xeon 656, 72M cache, 2.9 GHz, FC-LGA18N: $1516.99



Xeon 654, 72M cache, 3.1 GHz, FC-LGA18N: $1300.11



Xeon 638, 72M cache, 3.2 GHz, FC-LGA18N: $974.80



Xeon 636, 48M cache, 3.5 GHz, FC-LGA18N: $692.86



Xeon 634, 48M cache, 2.7 GHz, FC-LGA18N: $541.04





