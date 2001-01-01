Twoje PC  
Poniedziałek 29 grudnia 2025 
    

Microsoft wprowadza nową generację BiLockera ze wsparciem dla NPU


Autor: Wedelek | 05:00
Microsoft ogłosił wprowadzenie nowej iteracji systemu szyfrowania BitLocker dla Windows 11 ze wsparciem dla akceleracji sprzętowej. Zaktualizowana technologia przenosi operacje kryptograficzne z CPU do NPU, czyli do wyspecjalizowanych jednostek akceleracyjnych, zintegrowanych w nowoczesnych mikroarchitekturach procesorów. Dotychczasowe wersje BitLockera, oparte wyłącznie na szyfrowaniu programowym, powodowały duże spadki wydajności i większą ilość operacji I/O wykonywanych na nośnikach, co w nowej wersji ma zostać wyeliminowane.

Nowy BiitLocker został pokazany na konferencji Ignite 2025, a jego kod trafił już do Windows 11 w wersji 25H2 oraz Windows Server 2025. Według wczesnych testów, wydajność niektórych zadań wzrosła dwukrotnie, przy jednoczesnym spadku użycia CPU o ponad 70%. Akceleracja sprzętowa obsługuje szyfrowanie AES-XTS-256 w dedykowanym silniku kryptograficznym, a klucze są zabezpieczane sprzętowo przed atakami pamięciowymi. Na początku z usprawnionego BitLockera skorzystają użytkownicy procesorów Intel vPro z serii Core Ultra 3 „Panther Lake”, ale w najbliższych miesiącach wsparcie ma zostać rozszerzone o kolejne układy.


 
    
