Poniedziałek 29 grudnia 2025 Samsung przyspiesza wdrożenie litografii 2nm na terenie USA

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:49 Korzystając z problemów TSMC, który nie nadąża z produkcją układów w najbardziej zaawansowanych procesach litograficznych Samsung zwiększył tempo wdrożenia technologii 2 nm GAA. Koreański gigant zmienił między innymi plany dotyczące fabryki w amerykańskim mieście Taylor (Teksas), która ma być jedną z pierwszych placówek na terenie USA, która wykorzysta nowy proces. Pierwotnie miała ona produkować 4 nanometrowe układy, ale po instalacji nowych maszyn EUV dostarczonych przez ASML zakład został przystosowany do wytwarzania chipów w procesie 2 nm.



Produkcja w fabryce Taylor ma też wzrosnąć z pierwotnie planowanych 20 000 do 50 000 wafli miesięcznie, a do 2027 roku osiągnąć nawet 100 000 sztuk. Samsung już podpisał kontrakty warte 16,5 mld dolarów, m.in. z Teslą, na układy AI6 do systemów autonomicznej jazdy, a także pozyskał zlecenia od chińskich producentów sprzętu kryptowalutowego. Firma szykuje także drugą generację procesu 2 nm, a w laboratoriach trwają prace nad wersją SF2P+ – trzecim, jeszcze bardziej efektywnym wariantem technologii, który ma trafić do produkcji w ciągu dwóch lat.

