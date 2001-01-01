Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
M E N U
  0
 » Nowości
0
 » Archiwum
0
 » Recenzje / Testy
0
 » Board
0
 » Rejestracja
0
0
  
Szukaj @ TwojePC
 

w Newsach i na Boardzie
 
TwojePC.pl © 2001 - 2025
Poniedziałek 29 grudnia 2025 
    

CDPR sprzedał GOGa Michałowi Kicińskiemu


Autor: Wedelek | źródło: GOG | 06:31
CD Projekt zdecydował o sprzedaży platformy dystrybucji gier GOG. Ta w całości trafi do współzałożyciela CDPR, Michała Kicińskiego, który zapłacił za nią kwotę 90,7 mln zł. Finalizacja transakcji nastąpi 31 grudnia 2025r. W jej wyniku Kiciński przejmie 100% udziałów w GOGu, a kierowana przez niego firma nadal będzie wydawać gry wyprodukowane przez CDPR i pozbawione blokady DRM. Przed sprzedażą CD Projekt otrzymał też 44,2 mln zł tytułem zysków wypracowanych przez GOG w przeciągu kilku ubiegłych lat, które przysługiwały spółce jako jedynemu właścicielowi.

Uzyskane ze sprzedaży środki zostaną przeznaczone na produkcję nowych gier.

 
    
K O M E N T A R Z E
    

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

     
D O D A J   K O M E N T A R Z
    

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.

    