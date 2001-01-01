Poniedziałek 29 grudnia 2025 CDPR sprzedał GOGa Michałowi Kicińskiemu

Autor: Wedelek | źródło: GOG | 06:31 CD Projekt zdecydował o sprzedaży platformy dystrybucji gier GOG. Ta w całości trafi do współzałożyciela CDPR, Michała Kicińskiego, który zapłacił za nią kwotę 90,7 mln zł. Finalizacja transakcji nastąpi 31 grudnia 2025r. W jej wyniku Kiciński przejmie 100% udziałów w GOGu, a kierowana przez niego firma nadal będzie wydawać gry wyprodukowane przez CDPR i pozbawione blokady DRM. Przed sprzedażą CD Projekt otrzymał też 44,2 mln zł tytułem zysków wypracowanych przez GOG w przeciągu kilku ubiegłych lat, które przysługiwały spółce jako jedynemu właścicielowi.



Uzyskane ze sprzedaży środki zostaną przeznaczone na produkcję nowych gier.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



