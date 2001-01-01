Poniedziałek 29 grudnia 2025 Premiera nowej generacji konsol zostanie opóźniona przez rosnące ceny pamięci RAM?

Autor: Wedelek | źródło: Insider Gaming | 06:46 Insider Gaming twierdzi, że rosnące ceny pamięci RAM napędzane boomem na AI mogą opóźnić premierę następnej generacji konsol. Według branżowych rozmów prowadzonych na najwyższych szczeblach, producenci obawiają się zarówno o dostępność modułów RAM jak i możliwości masowej produkcji nowych urządzeń w konkurencyjnej cenie. Cała sytuacja może także przełożyć się na kolejne podwyżki cen obecnej generacji konsol.



W ciągu ostatnich miesięcy ceny RAMu wzrosły o kilkaset procent, a utrzymujący się popyt ze strony sektora AI sprawia, że niedobory i dalsze podwyżki wydają się bardzo prawdopodobne. Sytuacja ta sprawia, że producenci planują przesunięcie premiery nowych konsol z lat 2027–2028 na późniejszy okres, tak aby dać czas producentom pamięci na rozbudowę mocy wytwórczych. Dużo mówi się też o problemach dla Valve i jego nowej wersji Steam Machines, które mają być wyraźnie droższe z uwagi na cenę poszczególnych komponentów.

