Poniedziałek 29 grudnia 2025 Asus zwiększy produkcję płyt głównych z podstawką AM4

Autor: Wedelek | źródło: Board Channels | 06:57 Ptaszki ćwierkają, że ASUS planuje zwiększenie produkcji płyt głównych z gniazdem AM4 obsługujących starszy standard pamięci DDR4. Według przecieku na forum Board Channels, producent zamierza w pierwszym kwartale 2026 roku wprowadzić zmiany w łańcuchu dostaw, by zwiększyć dostępność modeli z serii B550 i A520. Decyzja ta może oznaczać, że ASUS nie spodziewa się rychłej stabilizacji rynku DDR5, co potwierdzają także plotki o możliwym opóźnieniu premier konsol nowej generacji z powodu kryzysu dostaw pamięci DRAM.



Ale na tym nie koniec. W dalszej kolejności tajwański gigant wznowi też produkcję płyt głównych dla procesorów Intela z serii B760M i H610M-G, które są kompatybilne z układami 14. generacji. Według doniesień, zwiększona produkcja ma trafić przede wszystkim do kanałów e-commerce, z pominięciem tradycyjnych punktów sprzedaży. Choć firma nie potwierdziła jeszcze oficjalnie tych informacji, platforma AM4 wciąż cieszy się wsparciem AMD, czego najlepszym dowodem jest fakt, że we wrześniu 2025 roku premierę miał nowy procesor Ryzen 5 5600F.





