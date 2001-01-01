|
Nvidia przygotuje natywnego klienta GeForce NOW dla Linuksa
Autor: Wedelek | 05:31
|
|Ptaszki ćwierkają, że Nvidia przygotowuje natywną obsługę usługi GeForce NOW dla najpopularniejszych dystrybucji Linuxa takich jak Fedora czy Ubuntu. Do tej pory rozwiązanie to było dostępne tylko na komputerach z systemem Windows oraz Steam OS (system Steam Decka bazujący notabene na Linuksie). Reszta musiała posiłkować się przeglądarkową wersją, której jakość jest niższa niż w przypadku dedykowanej aplikacji lub rozwiązaniami nieautoryzowanymi.
Natywne wydanie ma pojawić się w kontekście szerszych zmian w ofercie GeForce NOW, w tym wprowadzenia miesięcznego limitu 100 godzin rozgrywki dla wszystkich planów abonamentowych. Jednocześnie ruch NVIDII może zwiększyć atrakcyjność Linuksa dla graczy migrujących z Windows 10, dając im oficjalnie wspierany dostęp do nowoczesnych gier bez konieczności inwestowania w mocny lokalny sprzęt.
