Poniedziałek 5 stycznia 2026 Nvidia przygotuje natywnego klienta GeForce NOW dla Linuksa

Autor: Wedelek | 05:31 Ptaszki ćwierkają, że Nvidia przygotowuje natywną obsługę usługi GeForce NOW dla najpopularniejszych dystrybucji Linuxa takich jak Fedora czy Ubuntu. Do tej pory rozwiązanie to było dostępne tylko na komputerach z systemem Windows oraz Steam OS (system Steam Decka bazujący notabene na Linuksie). Reszta musiała posiłkować się przeglądarkową wersją, której jakość jest niższa niż w przypadku dedykowanej aplikacji lub rozwiązaniami nieautoryzowanymi.



Natywne wydanie ma pojawić się w kontekście szerszych zmian w ofercie GeForce NOW, w tym wprowadzenia miesięcznego limitu 100 godzin rozgrywki dla wszystkich planów abonamentowych. Jednocześnie ruch NVIDII może zwiększyć atrakcyjność Linuksa dla graczy migrujących z Windows 10, dając im oficjalnie wspierany dostęp do nowoczesnych gier bez konieczności inwestowania w mocny lokalny sprzęt.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



